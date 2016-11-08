У МЗС Туреччини заявили, що ЄС втратив довіру турецького народу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Заяви Верховного представника Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Федеріки Могеріні щодо Туреччини неприйнятні для Анкари. Про це йдеться у заяві МЗС Туреччини, передає УНН з посиланням на агентство “Анадолу”.
“Євросоюз, який не може відкрито закликати PKK скласти зброю, дозволяє терористам вільно переміщатися по ЄС і вести антитурецьку пропаганду, навіть дозволяє прихильникам PKK відкривати виставку в будівлі Європарламенту, кваліфікує діяльність PKK як збройну боротьбу, коли мова заходить про Туреччину, по суті, втратив авторитет і довіру турецького народу в питанні боротьби з тероризмом”, — йдеться в заяві.
Зазначається, що ЄС не надав Туреччини очікуваної підтримки з дня спроби військового перевороту 15 липня, демонструючи упереджене ставлення.
“На жаль, в ЄС вперто не хочуть зрозуміти педантичність для Туреччини питання боротьби з тероризмом”, — сказано в документі.
Як повідомляв УНН, 8 листопада Європейський Союз в особі Верховного представника ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні закликав владу Туреччини поновити діалог з опозиційними політичними силами і таким чином “вберегти демократію в країні”.