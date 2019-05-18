В МИД надеются, что помощник генсека НАТО задержится в Киеве после инаугурации

"Я предварительно считаю, что все же, находясь на мероприятиях в Киеве по случаю инаугурации, надеюсь, что он (Альваргонзалес - ред.) также примет приглашение и присоединится к нашему дипломатическому проекту", - сказал Саенко.

Так, мероприятие состоится 21 мая на Европейской площади, организованное Центром информации и документации НАТО в Киеве.

"Это традиционно дипломатический прием, который организуют Представительство НАТО в Украине, информационно-документационный офис, по случаю 70-летия НАТО, которое состоялось в Вашингтоне 3-4 апреля. Сейчас эту эстафету перенимают страны или представительства для стран-партнеров Североатлантического альянса. То есть это является дипломатическим мероприятием, я считаю это абсолютно логично, если мы проводим дни Европы, соединяясь с ЕС по этому поводу, то я не вижу проблем организовать соответствующее мероприятие по случаю 70-летия в качестве партнера альянса", - сообщил дипломат.

Отметим, ранее в НАТО сообщили, что НАТО будет представлено на инаугурации Зеленского послом Алехандро Альваргонзалесом, помощником Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности. Кроме того, в Альянсе отметили, что официальные представители НАТО также примут участие в приеме в Киеве, посвященном 70-летию НАТО.