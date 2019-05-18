В МИД надеются, что помощник генсека НАТО задержится в Киеве после инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес после участия в инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского может остаться еще на один день для участия в мероприятиях по случаю 70-летия НАТО. Об этом в комментарии УНН сообщил в.и.о. директора Департамента ЕС и НАТО МИД Украины Сергей Саенко.
"Я предварительно считаю, что все же, находясь на мероприятиях в Киеве по случаю инаугурации, надеюсь, что он (Альваргонзалес - ред.) также примет приглашение и присоединится к нашему дипломатическому проекту", - сказал Саенко.
Так, мероприятие состоится 21 мая на Европейской площади, организованное Центром информации и документации НАТО в Киеве.
"Это традиционно дипломатический прием, который организуют Представительство НАТО в Украине, информационно-документационный офис, по случаю 70-летия НАТО, которое состоялось в Вашингтоне 3-4 апреля. Сейчас эту эстафету перенимают страны или представительства для стран-партнеров Североатлантического альянса. То есть это является дипломатическим мероприятием, я считаю это абсолютно логично, если мы проводим дни Европы, соединяясь с ЕС по этому поводу, то я не вижу проблем организовать соответствующее мероприятие по случаю 70-летия в качестве партнера альянса", - сообщил дипломат.
Отметим, ранее в НАТО сообщили, что НАТО будет представлено на инаугурации Зеленского послом Алехандро Альваргонзалесом, помощником Генерального секретаря по политическим вопросам и политике безопасности. Кроме того, в Альянсе отметили, что официальные представители НАТО также примут участие в приеме в Киеве, посвященном 70-летию НАТО.