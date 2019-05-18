У МЗС сподіваються, що помічник генсека НАТО затримається у Києві після інавгурації

“Я попередньо вважаю, що, все ж таки, перебуваючи на заходах у Києві з нагоди інавгурації, сподіваюсь що він (Альваргонзалес — ред.) також прийме запрошення і долучиться до нашого дипломатичного проекту”, — сказав Саєнко.

Так, захід відбудеться 21 травня на Європейській площі, його організовує Центром інформації та документації НАТО в Києві.

“Це традиційно дипломатичний прийом, який організовують Представництво НАТО в Україні, інформаційно-документаційний офіс, з нагоди 70-річчя НАТО, що відбулося в Вашингтоні 3-4 квітня. Зараз цю естафету переймають кожні країни чи представництва для країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Тобто це є дипломатичним заходом, я вважаю це абсолютно логічно, якщо ми проводимо дні Європи, єднаючись з ЄС з цього приводу, то я не бачу проблем організувати відповідний захід з нагоди 70-річчя як партнер альянсу”, — повідомив дипломат.

Зазначимо, раніше у НАТО повідомили, що НАТО буде представлене на інавгурації Зеленського послом Алехандро Альваргонзалесом, помічником Генерального секретаря з політичних питань і політики безпеки. Крім того, в Альянсі зазначили, що офіційні представники НАТО також візьмуть участь в прийомі в Києві, присвяченому 70-річчю НАТО.