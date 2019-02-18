В МИД рассказали о подготовке зарубежных участков к выборам

"МИД и заграничными дипломатическими учреждениями Украины с 2018 года начата работа по обеспечению проведения выборов за рубежом", - сообщили в министерстве в ответ на вопрос о том, начата ли уже подготовка избирательных участков, расположенных за рубежом, для приема граждан Украины на выборах президента в 2019 году.



Так, по информации МИД, в настоящее время, в частности, осуществляется работа:



по подбору кандидатур в состав участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков и формирование соответствующего представления для внесения в Центральной избирательной комиссии;



по созданию надлежащих условий для осуществления избирательными комиссиями зарубежных избирательных участков их полномочий;



по проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан Украины, которые проживают или находятся за границей, относительно основных принципов законодательства по выборам президента Украины, возможности реализации избирательных прав за рубежом, заблаговременного представления заявлений для включения в списки избирателей;



по актуализации данных консульского учета граждан Украины и соответствующего уточнения данных избирателей в Государственном реестре избирателей;



по разработке оптимальных графиков и маршрутов доставки избирательных материалов и т.





"Да, положениями части первой статьи 39 Закона Украины "О выборах Президента Украины" установлено, что органы исполнительной власти, их должностные и служебные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий: предоставлять им необходимые помещения в соответствии с нормативами, устанавливаемыми этим законом и принятыми в соответствии с ним актами Центральной избирательной комиссии, обеспечивать их охрану, а также охрану избирательных бюллетеней и другой избирательной документации, предоставлять согласно установленным Центральной избирательных комиссий ею нормами транспортные средства, средства связи, оборудование, инвентарь, оргтехнику, подлежащие возврату после прекращения полномочий избирательных комиссий", - пояснили в МИД.



Как сообщал УНН, по состоянию на 15 февраля текущего года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира.