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В МИД рассказали о подготовке зарубежных участков к выборам

В МИД рассказали о подготовке зарубежных участков к выборам

Киев  •  УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины еще в 2018 году начало подготовку избирательных участков, расположенных за рубежом, для приема граждан Украины на выборах президента в 2019 году. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"МИД и заграничными дипломатическими учреждениями Украины с 2018 года начата работа по обеспечению проведения выборов за рубежом", - сообщили в министерстве в ответ на вопрос о том, начата ли уже подготовка избирательных участков, расположенных за рубежом, для приема граждан Украины на выборах президента в 2019 году.

Так, по информации МИД, в настоящее время, в частности, осуществляется работа:

  • по подбору кандидатур в состав участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков и формирование соответствующего представления для внесения в Центральной избирательной комиссии;
  • по созданию надлежащих условий для осуществления избирательными комиссиями зарубежных избирательных участков их полномочий;
  • по проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан Украины, которые проживают или находятся за границей, относительно основных принципов законодательства по выборам президента Украины, возможности реализации избирательных прав за рубежом, заблаговременного представления заявлений для включения в списки избирателей;
  • по актуализации данных консульского учета граждан Украины и соответствующего уточнения данных избирателей в Государственном реестре избирателей;
  • по разработке оптимальных графиков и маршрутов доставки избирательных материалов и т.


"Да, положениями части первой статьи 39 Закона Украины "О выборах Президента Украины" установлено, что органы исполнительной власти, их должностные и служебные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий: предоставлять им необходимые помещения в соответствии с нормативами, устанавливаемыми этим законом и принятыми в соответствии с ним актами Центральной избирательной комиссии, обеспечивать их охрану, а также охрану избирательных бюллетеней и другой избирательной документации, предоставлять согласно установленным Центральной избирательных комиссий ею нормами транспортные средства, средства связи, оборудование, инвентарь, оргтехнику, подлежащие возврату после прекращения полномочий избирательных комиссий", - пояснили в МИД.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15 февраля текущего года существует 102 зарубежных избирательных участка на постоянной основе в 72 странах мира.

Украинские Национальные Новости

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