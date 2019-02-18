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У МЗС розповіли про підготовку закордонних дільниць до виборів

У МЗС розповіли про підготовку закордонних дільниць до виборів

Київ • УНН

 • 11918 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України ще у 2018 році розпочало підготовку виборчих дільниць, розташованих за кордоном, для прийому громадян України на час виборів президента у 2019 році. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"МЗС і закордонними дипломатичними установи України з 2018 року розпочато роботу щодо забезпечення проведення виборів за кордоном", - повідомили у міністерстві у відповідь на запитання про те, чи розпочато вже підготовку виборчих дільниць, розташованих за кордоном, для прийому громадян України на час виборів президента у 2019 році.

Так, за інформацією МЗС, на даний час, зокрема, здійснюється робота: 

  • з підбору кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць і формування відповідного подання для внесення до Центральної виборчої комісії;
  • зі створення належних умов для здійснення виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць їх повноважень;
  • з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян України, які проживають або перебувають за кордоном, щодо основних засад законодавства з виборів президента України, можливості реалізації виборчих прав за кордоном, завчасного подання заяв для включення до списків виборців;
  • з актуалізації даних консульського обліку громадян України та відповідного уточнення даних виборців в Державному реєстрі виборців;
  • з розробки оптимальних графіків і маршрутів доставки виборчих матеріалів тощо.


"Так, положеннями частини першої статті 39 Закону України "Про вибори Президента України" встановлено, що органи виконавчої влади, їх посадові та службові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до нормативів, що встановлюються цим Законом та прийнятими відповідно до нього актами Центральної виборчої комісії, забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації, надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами транспортні засоби, засоби зв’язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій", - пояснили в МЗС. 

Як повідомляв УНН, станом на 15 лютого поточного року існує 102 закордонні виборчі дільниці на постійній основі в 72 країнах світу.

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