В МИД рассказали, кто будет наблюдать за украинскими выборами за рубежом

"По имеющейся в Департаменте консульской службы МИД Украины информации, в настоящее время Центральная избирательная комиссия приняла два постановления о регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года в заграничном избирательном округе", - сообщили в МИД.



Так, первое постановление - от 29 января 2019 № 145 о регистрации официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Гражданская сеть "ОПОРА" - 13 человек. Вторая - от 18 января 2019 № 76 о регистрации официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ"- 3 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За рубежом сейчас находится 102 Украинские избирательные участки - МИД



"Вместе с тем, считаем целесообразным привлечь Ваше внимание к порядку регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций на выборах президента Украины, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии от 04.03.2014 № 30", - отметили в министерстве. Согласно этому порядку, подчеркивают в дипведомствЕ, официальные наблюдатели от иностранных государств, международных организаций регистрируются Центральной избирательной комиссией.



Предложения о регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций излагаются в форме обращения, которое подается в Центральную избирательную комиссию иностранными государствами через аккредитованные в Украине дипломатические представительства этих государств, международными организациями непосредственно в Комиссию или через Министерство иностранных дел Украины.



Как сообщал УНН, в МИД рассказали о подготовке иностранных участков к выборам.