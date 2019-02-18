У МЗС розповіли, хто спостерігатиме за українськими виборами за кордоном

"За наявною в Департаменті консульської служби МЗС України інформацію, на даний час Центральна виборча комісія ухвалила дві постанови про реєстрацію офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в закордонному виборчому окрузі", - повідомили у МЗС.



Так, перша постанова - від 29 січня 2019 року № 145 про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" – 13 осіб. Друга - від 18 січня 2019 року № 76 про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" – 3 особи.



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"Водночас, вважаємо за доцільне привернути Вашу увагу до порядку реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 04.03.2014 № 30", - наголосили у міністерстві. Згідно з цим порядком, підкреслюють у дипвідомстві, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією.



Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій викладаються у формі звернення, яке подається до Центральної виборчої комісії іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями безпосередньо до Комісії або через Міністерство закордонних справ України.



Як повідомляв УНН, у МЗС розповіли про підготовку закордонних дільниць до виборів.