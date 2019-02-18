У МЗС розповіли, хто спостерігатиме за українськими виборами за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За наявною інформацією, на даний час Центральна виборча комісія ухвалила дві постанови про реєстрацію офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України за кордоном. Всього було зареєстровано 16 спостерігачів, повідомили у відповідь на запит УНН у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
"За наявною в Департаменті консульської служби МЗС України інформацію, на даний час Центральна виборча комісія ухвалила дві постанови про реєстрацію офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в закордонному виборчому окрузі", - повідомили у МЗС.
Так, перша постанова - від 29 січня 2019 року № 145 про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" – 13 осіб. Друга - від 18 січня 2019 року № 76 про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "ПЕРЕДОВІ ПРАВОВІ ІНІЦІАТИВИ" – 3 особи.
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"Водночас, вважаємо за доцільне привернути Вашу увагу до порядку реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах президента України, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 04.03.2014 № 30", - наголосили у міністерстві. Згідно з цим порядком, підкреслюють у дипвідомстві, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією.
Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій викладаються у формі звернення, яке подається до Центральної виборчої комісії іноземними державами через акредитовані в Україні дипломатичні представництва цих держав, міжнародними організаціями безпосередньо до Комісії або через Міністерство закордонних справ України.
Як повідомляв УНН, у МЗС розповіли про підготовку закордонних дільниць до виборів.