В МИД раскрыли схему задержания украинцев в России

"В России более 2300 украинских граждан сейчас находятся под следствием или уже осуждены за распространение наркотиков", - сообщил Заяц.

По его словам, большинство из этих людей были задержаны по одной и той же схеме. В Интернете были размещены объявления о наборе международных курьеров на высокие зарплаты. "Курьерам" давали задания перевезти через границу закрытый пакет, при этом не сообщая, что в нем. Впоследствии при прохождении таможенного контроля оказывалось, что там наркотики.



Как сообщал УНН, по состоянию на сейчас в Греции и Италии задержано 251 украинского моряка.



По состоянию на сейчас за границей задержаны более 10 000 граждан Украины.