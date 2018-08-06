В МИД раскрыли схему задержания украинцев в России
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Более 2,3 тыс. украинских граждан задержаны в России за распространение наркотиков. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН.
"В России более 2300 украинских граждан сейчас находятся под следствием или уже осуждены за распространение наркотиков", - сообщил Заяц.
По его словам, большинство из этих людей были задержаны по одной и той же схеме. В Интернете были размещены объявления о наборе международных курьеров на высокие зарплаты. "Курьерам" давали задания перевезти через границу закрытый пакет, при этом не сообщая, что в нем. Впоследствии при прохождении таможенного контроля оказывалось, что там наркотики.
Как сообщал УНН, по состоянию на сейчас в Греции и Италии задержано 251 украинского моряка.
По состоянию на сейчас за границей задержаны более 10 000 граждан Украины.