У МЗС розкрили схему затримання українців у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Понад 2,3 тис. українських громадян затримані в Росії за розповсюдження наркотиків. Про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.
"В Росії понад 2300 українських громадян зараз перебувають під слідством або вже засуджені за розповсюдження наркотиків", - повідомив Заяць.
За його словами, більшість з цих людей були затримані за однією і тою ж схемою. В Інтернеті були розміщенні оголошення про набір міжнародних кур'єрів на високі зарплати. "Кур'єрам" давали завдання перевезти через кордон закритий пакунок, при цьому не повідомляючи, що в ньому. Згодом при проходженні митного контролю виявлялося, що там наркотики.
Як повідомляв УНН, станом на зараз в Греції та Італії затримано 251 українського моряка.
Станом на зараз за кордоном затримані понад 10 тисяч громадян України.