У МЗС розкрили схему затримання українців у Росії

ukru
Ексклюзив
17:08 • 30139 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 56879 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 67228 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 90337 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 77726 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 109713 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 152867 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 188266 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 281110 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166944 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
83 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 40493 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 122368 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 106745 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 94860 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 85886 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 90348 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 149809 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 281114 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 212891 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 240385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 16755 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 33057 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 34217 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 40493 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 62459 перегляди
Актуальне
У МЗС розкрили схему затримання українців у Росії

У МЗС розкрили схему затримання українців у Росії

Київ • УНН

 • 9931 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Понад 2,3 тис. українських громадян затримані в Росії за розповсюдження наркотиків. Про це на брифінгу повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.

"В Росії понад 2300 українських громадян зараз перебувають під слідством або вже засуджені за розповсюдження наркотиків", - повідомив Заяць.

За його словами, більшість з цих людей були затримані за однією і тою ж схемою. В Інтернеті були розміщенні оголошення про набір міжнародних кур'єрів на високі зарплати. "Кур'єрам" давали завдання перевезти через кордон закритий пакунок, при цьому не повідомляючи, що в ньому. Згодом при проходженні митного контролю виявлялося, що там наркотики.

Як повідомляв УНН, станом на зараз в Греції та Італії затримано 251 українського моряка.

Станом на зараз за кордоном затримані понад 10 тисяч громадян України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.75
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,919.30
S&P 500
$5,764.10
Газ TTF
$41.84
Золото
$3,056.50
Ethereum
$2,076.21