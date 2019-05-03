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В МИД рассматривают возможность визита в Украину премьера Чехии Бабиша

В МИД рассматривают возможность визита в Украину премьера Чехии Бабиша

Киев  •  УНН

 • 6008 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Чешской Республике встретился с Госсекретарем по европейским делам правительства Чешской Республики Миленой Грдинковой, стороны обсудили возможности осуществления визита в Украину Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. По этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

"2 мая 2019 начался рабочий визит заместителя Министра иностранных дел Украины Василия Боднара в Чешскую Республику. В первый день пребывания в Праге Боднар встретился с Госсекретарем по европейским делам правительства Чешской Республики Миленой Грдинковою и пообщался с депутатами-членами Группы дружбы "Чехия-Украина" палаты депутатов Парламента Чехии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи с Грдинковой был обсужден широкий спектр украинского-чешских двусторонних отношений и их перспективы после президентских выборов в Украине и последующих выборов в Европейский парламент, в том числе в части расширения политического диалога высокого уровня, европейской интеграции Украины и сотрудничества в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Состоялся обмен мнениями относительно путей активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, а также возможности осуществления визита в Украину Премьер-министра Чехии Андрея Бабиша", - сообщили в МИД.

В этот же день Боднар провел встречу с членами Группы дружбы "Чехия-Украина" Палаты депутатов Парламента Чехии, обсудив с ними ситуацию на Донбассе, продолжающуюся агрессию РФ против государства, развитие торгово-экономического и межрегионального сотрудничества. Стороны отметили активизацию в последнее время межпарламентского сотрудничества.

Заместитель министра привлек внимание представителей правительства и парламента Чехии к очередному грубому нарушению Россией норм международного права и государственного суверенитета Украины - незаконного решения о выдаче российских паспортов гражданам Украины. Боднар призвал Чешскую Республику поддержать в ответ на агрессивные действия России расширение против нее секторальных санкций и усиления международного давления с целью возвращения Кремля в русло международного права.

Напомним, в ноябре прошлого года младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша ранее заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в которой подозревают премьер-министра.

Бабиш-старший опроверг обвинения и назвал сына психически больным.

Тогда в МИД заявили, что соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра Андрея Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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