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У МЗС розглядають можливість візиту в Україну прем’єра Чехії Бабіша

У МЗС розглядають можливість візиту в Україну прем’єра Чехії Бабіша

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Заступник Міністра закордонних справ України Василь Боднар у Чеській Республіці зустрівся з Держсекретарем з європейських справ Уряду Чеської Республіки Міленою Грдінковою, сторони обговорили можливості здійснення візиту в Україну Прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша. По це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передає УНН.

"2 травня 2019 року розпочався робочий візит заступника Міністра закордонних справ України Василя Боднара до Чеської Республіки. В перший день перебування у Празі Боднар зустрівся з Держсекретарем з європейських справ Уряду Чеської Республіки Міленою Грдінковою та поспілкувався з депутатами-членами Групи дружби "Чехія-Україна" Палати депутатів Парламенту Чехії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі з Грдінковою було обговорено широкий спектр українсько-чеських двосторонніх відносин та їх перспективи після президентських виборів в Україні і наступних виборів до Європейського парламенту, в тому числі в частині розширення політичного діалогу високого рівня, європейської інтеграції України та співпраці в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".

"Відбувся обмін думками щодо шляхів активізації торговельно-економічного співробітництва між двома країнами, а також можливості здійснення візиту в Україну Прем’єр-міністра Чехії Андрія Бабіша", - повідомили в МЗС.

Цього ж дня Боднар провів зустріч з членами Групи дружби "Чехія-Україна" Палати депутатів Парламенту Чехії, обговоривши з ними ситуацію на Донбасі, триваючу агресію РФ проти держави, розвиток торговельно-економічного та міжрегіонального співробітництва. Сторони відзначили активізацію за останній час міжпарламентської співпраці.

Заступник міністра привернув увагу представників уряду і парламенту Чехії до чергового грубого порушення Росією норм міжнародного права і державного суверенітету України – незаконного рішення про видачу російських паспортів громадянам України. Боднар закликав Чеську Республіку підтримати у відповідь на агресивні дії Росії розширення проти неї секторальних санкцій та посилення міжнародного тиску з метою повернення Кремля у русло міжнародного права.

Нагадаємо, у листопаді минулого року молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша раніше заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра.

Бабіш-старший заперечив звинувачення і назвав сина психічно хворим.

Тоді у МЗС заявили, що відповідні служби України вивчають питання перебування сина прем’єр-міністра Андрея Бабіша у Криму та перевіряють інформацію, оприлюднену в ЗМІ.

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