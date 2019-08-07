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В МИД РФ заявили, что Украина задолжала СНГ более 300 млн рублей

В МИД РФ заявили, что Украина задолжала СНГ более 300 млн рублей

Киев  •  УНН

 • 19595 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Задолженность Украины перед Содружеством независимых государств (СНГ) превысила 300 млн рублей. Об этом заявили в МИД России, передает УНН со ссылкой на "Известия".

Отмечено, что свой долевой взнос в единый бюджет органов СНГ Украина перестала выплачивать с 2014 года. Порядок погашения суммы в случае возвращения страны в работу объединения пока не определен, пишет издание.

Также в МИД РФ подчеркнули, что Украина де-юре остается полноценным участником СНГ. Как пишет издание, никаких официальных уведомлений о выходе из Содружества в Исполком СНГ от Украины не поступало.

Как сообщал УНН, в мае 2018 года действующий на то время президент Украины Петр Порошенко отозвал всех украинских представителей из всех уставных органов СНГ. 

Через несколько месяцев Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ.

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