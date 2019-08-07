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У МЗС РФ заявили, що Україна заборгувала СНД понад 300 млн рублів

У МЗС РФ заявили, що Україна заборгувала СНД понад 300 млн рублів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Заборгованість України перед Співдружністю незалежних держав (СНД) перевищила 300 млн рублів. Про це заявили в МЗС Росії, передає УНН з посиланням на "Известия".

Зазначено, що свій пайовий внесок в єдиний бюджет органів СНД Україна перестала виплачувати з 2014 року. Порядок погашення суми у разі повернення країни в роботу об'єднання поки не визначений, пише видання.

Також у МЗС РФ підкреслили, що Україна де-юре залишається повноцінним учасником СНД. Як пише видання, ніяких офіційних повідомлень про вихід зі Співдружності до Виконкому СНД від України не надходило.

Як повідомляв УНН, в травні 2018 року чинний на той час президент України Петро Порошенко відкликав всіх українських представників з усіх статутних органів СНД.

Через кілька місяців Україна закрила своє представництво при статутних органах СНД.

Українські Національні Новини

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