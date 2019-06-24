В МИД РФ заявили, что до сих пор планируют посетить американскую лабораторию в Грузии

“Ситуация осложнилась в отношениях с Грузией. Сейчас на переднем плане другие вопросы, но тематику посещения этой лаборатории мы не снимаем, она остается на повестке дня, — отметил Рябков, отвечая на вопрос ТАСС, остаются ли в силе планы посещения данной лаборатории экспертами РФ, несмотря на нынешнюю ситуацию в Грузии. — Надо просто согласовать с коллегами в Тбилиси параметры такого посещения”.

“Сейчас это не вопрос номер один, он не на переднем плане. Совершенно другие темы заслонили собой этот сюжет”, — сказал он.

В то же время Рябков подчеркнул, что озабоченность по поводу того, какие работы и эксперименты проводятся в этой лаборатории, в том числе персоналом из США, “сохраняется в полной мере”. “Мы это не скрываем, будем и дальше тему отрабатывать в более широком контексте, в том числе в преломлении необходимости укреплять режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия”, — заявил высокопоставленный дипломат

Напоминаем, западные страны игнорируют “проявления национализма и русофобии в Грузии”. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.