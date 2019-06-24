У МЗС РФ заявили, що досі планують відвідати американську лабораторію в Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Росія як і раніше погоджує з Грузією терміни відвідування російськими експертами Дослідницького центру громадської охорони здоров’я Річарда Лугара. Про це заявив в понеділок журналістам заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, інформує УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Ситуація ускладнилася у відносинах з Грузією. Зараз на передньому плані інші питання, але тематику відвідування цієї лабораторії ми не знімаємо, вона залишається на порядку денному, — зазначив Рябков, відповідаючи на питання ТАСС, чи залишаються в силі плани відвідування даної лабораторії експертами РФ, незважаючи на нинішню ситуацію в Грузії. — Треба просто узгодити з колегами в Тбілісі параметри такого відвідування”.
“Зараз це не питання номер один, він не на передньому плані. Зовсім інші теми заступили собою цей сюжет”, — сказав він.
У той же час Рябков підкреслив, що стурбованість з приводу того, які роботи і експерименти проводяться в цій лабораторії, в тому числі персоналом з США, “зберігається в повній мірі”. “Ми це не приховуємо, будемо і далі тему відпрацьовувати в ширшому контексті, в тому числі в ламанні необхідності зміцнювати режим Конвенції про заборону біологічної і токсинної зброї”, — заявив високопоставлений дипломат
Нагадуємо, західні країни ігнорують “прояви націоналізму і русофобії в Грузії”. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.