В МИД РФ считают, что военное строительство на Курилах не относится к мирному договору с Японией

“Я не знаю планов нашего военного строительства, но это не имеет никакого отношения к переговорам, которые ведутся по теме мирного договора (с Японией). На них вопросы военного строительства не обсуждаются”, — сказал он.

Ранее агентство Kyodo сообщило о том, что Россия якобы планирует разместить на островах Парамушир и Матуа береговые ракетные комплексы “Бастион”.

Моргулов сообщил, что проведет на следующей неделе в Токио раунд консультаций по безопасности, на которых будет в том числе затрагиваться вопрос военного строительства РФ на Курилах.

“На следующей неделе в Токио я проведу очередной раунд консультаций по вопросам безопасности, на которых мы будем обсуждать вопросы, связанные с российскими озабоченностями по безопасности, которые связаны с военным строительством в Японии, с деятельностью японо-американского военного союза. Японские коллеги будут задавать нам вопросы, связанные с их озабоченностями по нашему военному строительству. Вот это ответ на ваш вопрос про (информацию о размещении на Курилах комплексов) “Бастион”, — сказал дипломат журналистам.

Как отмечал ранее УНН, МИД РФ объяснил высказывания Лаврова о передаче Курил.