У МЗС РФ вважають, що військове будівництво на Курилах не відноситься до мирного договору з Японією

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Тема військового будівництва Росії на Курильських островах не має ніякого відношення до мирного договору з Японією. Про це, відповідаючи у вівторок на відповідне запитання журналістів, заявив заступник глави МЗС РФ Ігор Моргулов в рамках так званого нульового дня Східного економічного форуму, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.