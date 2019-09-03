У МЗС РФ вважають, що військове будівництво на Курилах не відноситься до мирного договору з Японією
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Тема військового будівництва Росії на Курильських островах не має ніякого відношення до мирного договору з Японією. Про це, відповідаючи у вівторок на відповідне запитання журналістів, заявив заступник глави МЗС РФ Ігор Моргулов в рамках так званого нульового дня Східного економічного форуму, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Я не знаю планів нашого військового будівництва, але це не має ніякого відношення до переговорів, які ведуться по темі мирного договору (з Японією). На них питання військового будівництва не обговорюються”, — сказав він.
Раніше агентство Kyodo повідомило про те, що Росія ймовірно планує розмістити на островах Парамушир і Матуа берегові ракетні комплекси “Бастіон”.
Моргулов повідомив, що проведе на наступному тижні в Токіо раунд консультацій з безпеки, на яких буде в тому числі порушуватися питання військового будівництва РФ на Курилах.
“На наступному тижні в Токіо я проведу черговий раунд консультацій з питань безпеки, на яких ми будемо обговорювати питання, пов’язані з російськими стурбованостями з безпеки, які пов’язані з військовим будівництвом в Японії, з діяльністю японо-американського військового союзу. Японські колеги будуть задавати нам питання, пов’язані з їх стурбованостями по нашому військовому будівництву. Ось це відповідь на ваше запитання про (інформацію про розміщення на Курилах комплексів) “Бастіон”, — сказав дипломат журналістам.
Як зазначав раніше УНН, МЗС РФ пояснило висловлювання Лаврова про передачу Курил.