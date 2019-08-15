МЗС РФ пояснило висловлювання Лаврова про передачу Курил
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У МЗС Росії пояснили висловлювання міністра закордонних справ Сергія Лаврова, яке деякі ЗМІ розцінили як згоду на передачу двох островів Курильської гряди Японії, пише УНН.
“Здивовані неохайною інтерпретацією, яку дозволив собі ряд ЗМІ, які повторюють російську офіційну позицію з вироблення мирного договору з Японією”, — йдеться в заяві на офіційній сторінці відомства в Facebook.
Сьогодні, відповідаючи на запитання учасника всеросійського фестивалю “Територія сенсів”, Лавров заявив, що підписання мирного договору з Японією впирається в небажання Токіо визнати підсумки Другої світової війни, проте зазначив, що “ситуація не безвихідна”.
У міністерстві наголосили на неприпустимості довільних інтерпретацій слів дипломата і назвали дезінформацією будь-які повідомлення, що міністр назвав умови передачі Курильських острів Японії.
У МЗС нагадали про позицію Росії, що “просування з питання передачі островів можливо лише за умови визнання Японією в повному обсязі підсумків Другої світової війни, а також з урахуванням принципових підходів Росії до питань військово-політичної сфери”.
Як зазначав раніше УНН, Японія на сайті Олімпіади-2020 позначила Південні Курили як свою територію.