В МИД РФ решили, что "в НАТО занервничали", узнав о намерениях разместить новые виды вооружений

Ранее Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что Россия “будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, откуда будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов”. В свою очередь в НАТО заявили, что считают неприемлемыми заявления российской стороны об угрозе “взять на прицел” страны альянса.

Как сообщал УНН, в 2019 году начнется железнодорожное движение по незаконно построенному РФ Керченскому мосту. Об этом заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию.