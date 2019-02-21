В МИД РФ решили, что "в НАТО занервничали", узнав о намерениях разместить новые виды вооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Североатлантический альянс, “год назад иронизировавший над новыми видами российских вооружений, теперь нервно реагирует на слова президента РФ Владимира Путина”, что их могут использовать против мест размещения центров принятия решений о применении угрожающих России ракет. К такому мнению в среду в Facebook пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует УНН.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что Россия “будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, откуда будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов”. В свою очередь в НАТО заявили, что считают неприемлемыми заявления российской стороны об угрозе “взять на прицел” страны альянса.
Как сообщал УНН, в 2019 году начнется железнодорожное движение по незаконно построенному РФ Керченскому мосту. Об этом заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию.