В МИД РФ решили, что "в НАТО занервничали", узнав о намерениях разместить новые виды вооружений

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 57585 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 77482 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129372 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129571 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129347 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124874 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160234 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117809 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141410 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

 • 7664 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Североатлантический альянс, “год назад иронизировавший над новыми видами российских вооружений, теперь нервно реагирует на слова президента РФ Владимира Путина”, что их могут использовать против мест размещения центров принятия решений о применении угрожающих России ракет. К такому мнению в среду в Facebook пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует УНН.

Ранее Путин в послании Федеральному собранию, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил, что Россия “будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, откуда будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех, где находятся центры принятия решений применения угрожающих России ракетных комплексов”. В свою очередь в НАТО заявили, что считают неприемлемыми заявления российской стороны об угрозе “взять на прицел” страны альянса.

Как сообщал УНН, в 2019 году начнется железнодорожное движение по незаконно построенному РФ Керченскому мосту. Об этом заявил 20 февраля президент России Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию.

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