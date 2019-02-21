У МЗС РФ вирішили, що "в НАТО занервували", дізнавшись про наміри розмістити нові види озброєнь

Раніше Путін у посланні Федеральним зборам, коментуючи вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, заявив, що Росія “буде змушена створити і розгорнути види озброєнь, які можуть бути використані не тільки по відношенню до тих територій, звідки буде виходити відповідна пряма загроза , але і по відношенню до тих, де знаходяться центри прийняття рішень застосування загрозливих Росії ракетних комплексів”. У свою чергу в НАТО заявили, що вважають неприйнятними заяви російської сторони про загрозу “взяти на приціл” країни альянсу.

Як повідомляв УНН, у 2019 році почнеться залізничний рух по незаконно побудованого РФ Керченській мосту. Про це заявив 20 лютого президент Росії Володимир Путін під час зверненні до Федеральних зборів.