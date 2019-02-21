У МЗС РФ вирішили, що "в НАТО занервували", дізнавшись про наміри розмістити нові види озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Північноатлантичний альянс, "рік тому іронізував над новими видами російських озброєнь, тепер нервово реагує на слова президента РФ Володимира Путіна", що їх можуть використовувати проти місць розміщення центрів прийняття рішень про застосування загрозливих Росії ракет. До такої думки в середу в Facebook прийшла офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, інформує УНН.
Раніше Путін у посланні Федеральним зборам, коментуючи вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, заявив, що Росія “буде змушена створити і розгорнути види озброєнь, які можуть бути використані не тільки по відношенню до тих територій, звідки буде виходити відповідна пряма загроза , але і по відношенню до тих, де знаходяться центри прийняття рішень застосування загрозливих Росії ракетних комплексів”. У свою чергу в НАТО заявили, що вважають неприйнятними заяви російської сторони про загрозу “взяти на приціл” країни альянсу.
Як повідомляв УНН, у 2019 році почнеться залізничний рух по незаконно побудованого РФ Керченській мосту. Про це заявив 20 лютого президент Росії Володимир Путін під час зверненні до Федеральних зборів.