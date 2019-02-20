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Путін анонсував початок залізничного руху по Кримському мосту в цьому році

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У 2019 році почнеться залізничний рух по незаконно побудованого РФ Керченській мосту. Про це заявив 20 лютого президент Росії Володимир Путін під час зверненні до Федеральних зборів, передає кореспондент УНН.

"У цьому році почнеться залізничний рух по Кримському мосту, що дасть можливість розвивати і Крим, і Севастополь", - сказав Путін.

За його словами, обхід навколо Краснодара і підхід до цієї транспортної розв'язки з Кавказького узбережжя вже був зроблений.

Нагадаємо, згідно з інформацією ДП "Маріупольський морський торговельний порт", обсяги вантажопереробки в Маріупольському морському торговельному порту в 2018 році зменшилися на 9,8% у зв'язку з проблемами, пов'язаними з будівництвом Керченського моста і багатодобового оглядами судів в Керч-Єнікальському каналі.

Раніше міжнародне волонтерство співтовариство InformNapalm повідомило, що через помилкових дій підрядної організації почалося сповзання грунту на ділянці єдиною автодороги, яка веде до Керченської мосту.

Як повідомляв УНН, космічна зйомка зафіксувала зміщення арок Керченського моста.

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