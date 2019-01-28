В порту Мариуполя из-за Крымского моста снизились грузопереработки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Объемы грузопереработки в Мариупольском морском торговом порте в 2018 году уменьшились на 9,8% в связи с проблемами, связанными с постройкой Керченского моста и многосуточными досмотрами судов в Керчь-Еникальском канале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГП "Мариупольский морской торговый порт".
"Из-за проблем, связанных с постройкой Керченского моста и многосуточными досмотрами судов в Керчь-Еникальском канале, объемы грузопереработки по сравнению с 2017 годом уменьшились на 9,8% и составили 5,303 млн тонн. Соответственно, снизились показатели по доходам и прибыли", - говорится в сообщении.
При этом, отчисления предприятия в бюджеты всех уровней, в том числе целевые фонды, составили 440,5 млн грн.
"Из них 248,5 млн грн - в государственный бюджет; 90,2 млн грн – в местный и 101,8 млн грн – в целевые фонды. При этом стоит отметить, что отчисления порта в местный бюджет даже увеличились - на 6,5 % или более, чем на 5 млн грн", - уточнили в Мариупольском порту.
Как сообщал УНН, Греция выступила за то, чтобы доступ к украинскому морскому порту Мариуполя был свободным, а его работа не прерывалась.
Напомним, движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин открыли 16 мая. Железнодорожный мост будет запущен в 2019 году.