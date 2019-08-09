В МИД РФ отреагировали на пропуск через воздушное пространство Украины российского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отличной новость о разрешении Киева на пролет над Украиной российского самолета авиакомпании “Глобус”, следовавшего из Италии в Россию, в связи с грозовым фронтом. Об этом Захарова сообщила в пятницу на своей странице в Facebook, пишет УНН.
“Отличная новость! Спасибо!” — написала Захарова.
Ранее в четверг в пресс-службе “Украэроруха” сообщили, что 7 августа российский самолет авиакомпании “Глобус” Boeing-738 REG-VQBMG, следовавший из города Бари (Италия) в Москву, получил разрешение осуществить перелет над Украиной в связи с грозовым фронтом. Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Белоруссией. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.
Авиасообщение между РФ и Украиной было прекращено еще в октябре 2015 года.
В “Украэрорухе” отметили, что руководствовались решением Совета по безопасности полетов Государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO. Также действия персонала в случае необходимости обхода воздушными судами опасных метеоявлений предусмотрены в соглашении (LоA) между органами обслуживания воздушного движения Украины и Словакии и других соседних стран.