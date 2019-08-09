У МЗС РФ відреагували на пропуск через повітряний простір України російського лайнера

“Чудова новина! Спасибі!” — написала Захарова.

Раніше в четвер у прес-службі “Украероруху” повідомили, що 7 серпня російський літак авіакомпанії “Глобус” Boeing-738 REG-VQBMG, який прямував з міста Барі (Італія) в Москву, отримав дозвіл здійснити переліт над Україною в зв’язку з грозовим фронтом. Дозвіл було надано через імовірність аварійної ситуації під час польоту, яка могла виникнути через грозову хмарність над Україною, Польщею і Білоруссю. Літак знаходився в українському повітряному просторі 26 хвилин.

Авіасполучення між РФ і Україною було припинено ще в жовтні 2015 року.

В “Украерорусі” відзначили, що керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу у випадку необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України та Словаччини й інших сусідніх країн.