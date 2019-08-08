Україна пустила російський літак у свій повітряний простір

“7 серпня 2019 року, пілот повітряного судна російської авіакомпанії „Глобус“ Boeing-738 REG —VQBMG, виконуючи рейс GLP636 з м. Барі (Італія) до м. Москви (РФ), у зв’язку з обходом активної грозової діяльності, отримав дозвіл на використання повітряного простору України від Украероцентру в зоні відповідальності Львівського районного диспетчерського центру”, — йдеться у повідомленні.

В “Украерорусі” відзначили, що керувались рішенням Ради з безпеки польотів Державної авіаційної служби України від 2 грудня 2015 року, законодавчими й нормативно-правовими актами України в галузі авіації й у сфері використання повітряного простору, дотримуючись стандартів ICAO. Також дії персоналу у випадку необхідності обходу повітряними суднами небезпечних метеоявищ передбачені в угоді (LоA) між органами обслуговування повітряного руху України та Словаччини й інших сусідніх країн.

“Ми діяли в рамках міжнародних стандартів і рекомендованої практики ІСАО та рішення Ради з безпеки польотів ДАСУ задля безпеки повітряного руху та уникнення аварійної ситуації під час польоту. Для Украероруху, як для національного провайдера аеронавігаційного обслуговування, безпека польотів повітряних суден у повітряному просторі України залишається в пріоритеті”, — зауважив керівник “Украероруху” Олександр Доценко.

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У повідомленні також зазначено, що “у випадках обходу небезпечних метеоявищ (якщо обхід без входу до повітряного простору України може привести до аварійної ситуації з повітряним судном) повітряним суднам, включаючи ті, що зареєстровані в РФ, може бути дозволено вхід до повітряного простору України”.

“Boeing-738 зайшов в український повітряний простір о 15:07UTC через навігаційну точку LADOB на ешелоні FL370 та вийшов о 15:33UTC через навігаційну точку AMIRI на ешелоні FL370”, — додали в “Украерорусі”.

Також на сторінці компанії оприлюднили супутникове зображення в інфрачервоному спектрі потужної конвективної (грозової) хмарності над Україною, Польщею та Білоруссю станом на 17:45UTC+2 07.08.2019. Дані супутника “METEOSAT-11” Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT).

Нагадаємо, Україна повністю закрила небо для російських літаків у листопаді 2015 року.