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НАБУ обшукує “УкрАероРух”

НАБУ обшукує “УкрАероРух”

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщення ДП “УкрАероРух”. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену прес-службою НАБУ.

“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють обшуки у приміщеннях ДП „УкрАероРух“ та за місцем проживання його службових осіб”, — йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями “УкрАероРуху”, які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ “Платинум Банк”, визнаного неплатоспроможним. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2017 року.

“Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства”, — повідомили у прес-службі.

Раніше УНН повідомляв, що у слідчих Національного антикорупційного бюро перебуває кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва ДП “Украерорух” при розміщенні бюджетних коштів у ПАТ “Платинум Банк”, виведеного з ринку Нацбанком.

Українські Національні Новини

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