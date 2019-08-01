НАБУ обшукує “УкрАероРух”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в приміщення ДП “УкрАероРух”. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену прес-службою НАБУ.
“Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють обшуки у приміщеннях ДП „УкрАероРух“ та за місцем проживання його службових осіб”, — йдеться у повідомленні.
У НАБУ додали, що слідча дія санкціонована і здійснюється в межах розслідування можливого зловживання посадовцями “УкрАероРуху”, які розмістили понад 400 млн грн держпідприємства на рахунках ПАТ “Платинум Банк”, визнаного неплатоспроможним. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2017 року.
“Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства”, — повідомили у прес-службі.
Раніше УНН повідомляв, що у слідчих Національного антикорупційного бюро перебуває кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва ДП “Украерорух” при розміщенні бюджетних коштів у ПАТ “Платинум Банк”, виведеного з ринку Нацбанком.