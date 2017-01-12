В МИД РФ пообещали обратиться в ОБСЕ из-за запрета в Украине телеканала "Дождь"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Министерстве иностранных дел России назвали запрет вещания российского телеканала "Дождь" в кабельных сетях цензурой и пообещали проинформировать об этом решении ОБСЕ. Об этом представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Это правда, что Нацсовет Украины по ТВ обязал провайдеров отключить" Дождь "? Надеюсь, что до такой цензуры киевская власть еще не докатилась. Но если эта информация соответствует действительности, мы обязательно проинформируем ОБСЕ ", - написала М.Захарова.
Как сообщал УНН, Нацсовет запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях.