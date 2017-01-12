У МЗС РФ пообіцяли звернутися до ОБСЄ через заборону в Україні телеканалу "Дождь"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ Росії назвали заборону мовлення російського телеканалу “Дождь” у кабельних мережах цензурою і пообіцяли проінформувати про це рішення ОБСЄ. Про це представник МЗС РФ Марія Захарова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Це правда, що Нацрада України по ТБ зобов’язала провайдерів відключити „Дождь“? Сподіваюся, що до такої цензури київська влада ще не докотилася. Але якщо ця інформація відповідає дійсності, ми обов’язково поінформуємо ОБСЄ”, — написала М.Захарова.
Як повідомляв УНН, Нацрада заборонила телеканал “Дождь” у кабельних мережах.