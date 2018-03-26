В МИД РФ пообещали ответить каждой стране на высылку российских дипломатов

“Москва в ближайшее время ответит каждой стране, выславшей российских дипломатов”, — сообщило издание со ссылкой на источник.

Напомним, 14 стран ЕС 26 марта сообщили о своем решении выслать российских дипломатов в ответ на отравление в Великобритании российского экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Украина также объявила о решении выслать 13 российских дипломатов.

США в свою очередь вышлют 60 россиян и закроют консульство в Сиэтле.