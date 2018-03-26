У МЗС РФ пообіцяли відповісти кожній країні на висилку російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Москва найближчим часом відповість кожній країні на висилку російських дипломатів. Про це РИА Новости повідомило джерело в МЗС РФ, передає УНН.
"Москва найближчим часом відповість кожній країні, яка вислала російських дипломатів", - повідомило видання з посиланням на джерело.
Нагадаємо, 14 країн ЄС 26 березня повідомили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння у Великій Британії російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля.
Україна також оголосила про рішення вислати 13 російських дипломатів.
США в свою чергу вишлють 60 росіян і закриють консульство в Сіетлі.