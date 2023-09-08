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В МИД прокомментировали договоренность Турции и рф отправить российское зерно в Африку

В МИД прокомментировали договоренность Турции и рф отправить российское зерно в Африку

Киев • УНН

 • 889746 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. В МИД, комментируя договоренность Турции и рф отправить с помощью Катара 1 млн тонн российского зерна в Африку, отмечают - это не решает проблемы африканских стран. Об этом сообщил журналисту УНН представитель МИД Украины Олег Николенко.

Цитата

“Позиция МИД заключается в том, что такие инициативы являются ничем иным, как попыткой откупиться от африканских стран, и это говорит не только Украина, об этом говорят представители африканских стран, которые посетили форум, который проходил в санкт-петербурге россия-Африка. Они четко говорили, что им не нужны подачки россии, им нужно восстановление механизма, который будет выполнять свою задачу. Эти разовые акции с якобы безвозмездной передачей какого-то количества зерновых не решает их проблемы”, — сказал Николенко.

Он отметил, что африканские страны понимают, что цены на продовольствие будут расти.

“Поэтому эта инициатива не воспринимается в Африке в частности”, — добавил Николенко.

Контекст

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Сочи договорился с российским диктатором путиным, что при помощи Катара, 1 млн тонн российского зерна будет переработано в Турции и отправлено в Африку.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявлял, что Украина пока не оставляет попыток восстановить Черноморскую зерновую инициативу. Этим сейчас занимается ООН и Турция.

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