У МЗС прокоментували домовленість Туреччини та рф відправити російське зерно до Африки

Цитата

“Позиція МЗС полягає в тому, що такі ініціативи є нічим іншим, як спробою відкупитися від африканських країн, і це говорить не лише Україна, про це говорять представники африканських країн, які відвідали форум, який відбувався у санкт-петербурзі росія-Африка. Вони чітко говорили, що їм не потрібні подачки росії, їм потрібно відновлення механізму який буде виконувати своє завдання. Ці разові акції з нібито безоплатною передачею якоїсь кількості зернових не вирішує їхньої проблеми”, — сказав Ніколенко.

Він зазначив, що африканські країни розуміють, що ціни на продовольство будуть зростати.

“Тому ця ініціатива не сприймається в Африці зокрема”, — додав Ніколенко.

Контекст

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час зустрічі у Сочі домовився з російським диктатором путіним, що за допомогою Катару, 1 млн тонн російського зерна буде перероблено в Туреччині і відправлено до Африки.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що Україна наразі не полишає спроб відновити Чорноморську зернову ініціативу. Цим зараз займається ООН та Туреччина.