В МИД подтвердили украинское гражданство спасенного члена экипажа "Героев Арсенала"

"Установлено, что третий спасенный, который является живым, - гражданин Украины. Другой информации нет", - сказал В.Кирилич.

По его словам, сегодня, 20 апреля, в 6:00 специальные спасательные службы восстановили поисковые работы.

Напомним, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.

Также напомним, что в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинском среди экипажа судна "Герои Арсенала".