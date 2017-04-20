В МИД подтвердили украинское гражданство спасенного члена экипажа "Героев Арсенала"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один спасенный член экипажа затонувшего в Черном море судна “Герои Арсенала” — украинец. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"Установлено, что третий спасенный, который является живым, - гражданин Украины. Другой информации нет", - сказал В.Кирилич.
По его словам, сегодня, 20 апреля, в 6:00 специальные спасательные службы восстановили поисковые работы.
Напомним, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.
Также напомним, что в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинском среди экипажа судна "Герои Арсенала".