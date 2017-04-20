В МИД подтвердили украинское гражданство спасенного члена экипажа "Героев Арсенала"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35634 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100848 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153188 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115129 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115755 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112116 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106982 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152776 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В МИД подтвердили украинское гражданство спасенного члена экипажа "Героев Арсенала"

В МИД подтвердили украинское гражданство спасенного члена экипажа "Героев Арсенала"

Киев  •  УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один спасенный член экипажа затонувшего в Черном море судна “Герои Арсенала” — украинец. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Установлено, что третий спасенный, который является живым, - гражданин Украины. Другой информации нет", - сказал В.Кирилич.

По его словам, сегодня, 20 апреля, в 6:00 специальные спасательные службы восстановили поисковые работы.

Напомним, в акватории Черного моря в районе Керченского пролива затонуло грузовое судно "Герои Арсенала", на борту которого, по предварительным данным, находились 12 человек.

Также напомним, что в МИД Украины подтвердили присутствие 9 украинском среди экипажа судна "Герои Арсенала".

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