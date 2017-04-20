У МЗС підтвердили українське громадянство врятованого члена екіпажу "Героїв Арсеналу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що один врятований член екіпажу затонулого у Чорному морі судна “Герої Арсеналу” — українець. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“Встановлено, що третій врятований, який є живим, — громадянин України. Іншої інформації немає”, — сказав В.Кирилич.
За його словами, сьогодні, 20 квітня, о 6 годині спеціальні рятувальні служби відновили пошукові роботи.
Нагадаємо, в акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки затонуло вантажне судно “Герої Арсеналу”, на борту якого, за попередніми даними, перебувало 12 людей.
Також нагадаємо, що у МЗС України підтвердили присутність 9 українців серед екіпажу судна “Герої Арсеналу”.