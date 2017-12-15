В МИД ничего не знают о "тайных переговорах" о выдаче Саакашвили

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 36060 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 20026 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 102740 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 104545 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 120088 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104160 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106429 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112889 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117290 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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В МИД ничего не знают о "тайных переговорах" о выдаче Саакашвили

В МИД ничего не знают о "тайных переговорах" о выдаче Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 11118 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины не занимается вопросами выдачи экс-главы Одесской ОГА Саакашвили. Об этом в комментарии УНН сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"В МИД отсутствует информация о вопросах выдачи Саакашвили. Этот вопрос не относится к компетенции МИД", - сказала М.Беца, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то МИД о проведении якобы тайных переговоров между Украиной и Грузией о выдаче Саакашвили.

Напомним, глава службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет секретные переговоры о выдаче экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Саакашвили в Беларуси.

Как сообщал УНН 9 декабря МИД Грузии утверждает, что не контактирует с Киевом по Саакашвили.

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