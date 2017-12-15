В МИД ничего не знают о "тайных переговорах" о выдаче Саакашвили

"В МИД отсутствует информация о вопросах выдачи Саакашвили. Этот вопрос не относится к компетенции МИД", - сказала М.Беца, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то МИД о проведении якобы тайных переговоров между Украиной и Грузией о выдаче Саакашвили.

Напомним, глава службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет секретные переговоры о выдаче экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Саакашвили в Беларуси.

Как сообщал УНН 9 декабря МИД Грузии утверждает, что не контактирует с Киевом по Саакашвили.