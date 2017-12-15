У МЗС нічого не знають про “таємні перемовини” щодо видачі Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України не займається питаннями видачі екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це сказала у коментарі УНН речниця МЗС Мар’яна Беца.
“У МЗС відсутня інформація про питання видачі Саакашвілі. Це питання не належить до компетенції МЗС”, — сказала М.Беца, відповідаючи на запитання про те, чи відомо щось МЗС про проведення нібито таємних перемовин між Україною та Грузією щодо видачі Саакашвілі.
Нагадаємо, голова служби державної безпеки Грузії Вахтанг Гомелаурі веде секретні переговори про видачу екс-голови Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Білорусі.
Як повідомляв УНН 9 грудня, МЗС Грузії стверджує, що не контактує з Києвом щодо Саакашвілі.