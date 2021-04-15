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В МИД Франции заявили, что "поддержка ЕС Украины - не означает ее членства в союзе"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Поддержка Евросоюзом Киева в отношениях с Москвой не означает вступления Украины в ЕС. Об этом заявил в четверг госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, пишет УНН со ссылкой на его интервью Radio J.

Детали

“Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать ее, — сказал Бон в эфире радиостанции Radio J France. — Мы это делаем в ее сложной ситуации в отношениях с Россией, но это не означает вступления в ЕС”.

Дополнение

Ранее Клеман Бон заявил, что Париж рассчитывает на то, что дискуссии в рамках нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) смогут возобновиться в ближайшие недели.

Интервью Клемана Бона Radio J:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил, что “Украина должна получить от Европейского союза конкретный сигнал о возможности вступления страны в организацию”, а “украинский народ может многое дать Европе”.

16 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон примет украинского коллегу за рабочим завтраком. По словам пресс-секретаря украинского лидера Юлии Мендель, Зеленский в Париже намерен поднять вопрос о ситуации на Донбассе и сосредоточении российских войск вблизи с границей Украины.

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