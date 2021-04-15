У МЗС Франції заявили, що "підтримка ЄС України - не означає її членства у союзі"

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Підтримка Євросоюзом Києва у відносинах з Москвою не означає вступу України в ЄС. Про це заявив у четвер держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю Radio J.

Деталі

"Можна мати хороші відносини з Україною, можна підтримувати її, - сказав Бон в ефірі радіостанції Radio J France. - Ми це робимо в її складній ситуації у відносинах з Росією, але це не означає вступу в ЄС".

Доповнення

Раніше Клеман Бон заявив, що Париж розраховує на те, що дискусії в рамках нормандського формату (Україна, Франція, Німеччина, Росія) зможуть відновитися в найближчі тижні.

Інтерв'ю Клемана Бона Radio J:

У 2020 році президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny заявив, що "Україна повинна отримати від Європейського союзу конкретний сигнал про можливість вступу країни в організацію", а "український народ може багато дати Європі".

16 квітня президент Франції Емманюель Макрон прийме українського колегу за робочим сніданком. За словами прес-секретаря українського лідера Юлії Мендель, Зеленський в Парижі має намір підняти питання про ситуацію на Донбасі і зосередженні російських військ поблизу з кордоном України.

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