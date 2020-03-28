В МИД дали советы, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство иностранных дел дало советы украинцам, как вернуться домой из-за границы на автомобиле, определив несколько возможных маршрутов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично. Поэтому советуем при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины. Также следите за обновлениями на интерактивной карте Государственной таможенной службы", - посоветовали в МИД.
При этом в ведомстве указали, что по состоянию на 28 марта:
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- Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины через транзитный коридор через Австрию и Венгрию.
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- Транзит из Германии разрешено трассой А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 1:00.
- Движение по территории Австрии возможно только через трассу А1, которая открыта с 17:00 до 1:00.
- Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.
- В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.
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- Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши - через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
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- Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.
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- Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно сообщить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.
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При этом в МИД призвали строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режим самоизоляции по прибытии в Украину (инструкция от Минздрава Украины здесь).
"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, которые вокруг", - добавили в МИД.
Также в МИД отметили, что "сейчас украинские граждане могут планировать маршрут на родину через территорию Беларуси".
"В Беларусь можно добраться самолетом, а уже оттуда - через автомобильные пункты пропуска. Выход из аэропорта для граждан Украины разрешен. Общественным транспортом можно добраться до города или белорусско-украинской границы", - говорится в сообщении.
В МИД советуют обратить внимание на следующие факторы:
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- из Беларуси в Украину нельзя добраться самолетом, поездом или автобусом - регулярное сообщение пока прекращено;
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- транзит необходимо осуществить в течение 48 часов;
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- открыты отдельные пункты пропуска. Они обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы;
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- границу Украины можно пересечь только на автомобиле;
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- в Украине не работает междугороднее и межобластное регулярное автобусное и железнодорожное сообщение.
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"Советуем при планировании поездки установить связь с посольством Украины в Республике Беларусь и следить за обновлением информации на официальных страницах", - добавляется в сообщении.
Напомним, по состоянию на 20:00 27 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 109 448 граждан.