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В МИД дали советы, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле

В МИД дали советы, из каких стран можно добраться в Украину на автомобиле

Киев  •  УНН

 • 20817 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Министерство иностранных дел дало советы украинцам, как вернуться домой из-за границы на автомобиле, определив несколько возможных маршрутов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Из-за распространения коронавируса ситуация меняется очень динамично. Поэтому советуем при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины. Также следите за обновлениями на интерактивной карте Государственной таможенной службы", - посоветовали в МИД.

При этом в ведомстве указали, что по состоянию на 28 марта:

  • Из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины через транзитный коридор через Австрию и Венгрию.
  • Транзит из Германии разрешено трассой А1 Мюнхен Зальцбург. Он работает с 17:00 до 1:00.
  • Движение по территории Австрии возможно только через трассу А1, которая открыта с 17:00 до 1:00.
  • Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.
  • В Венгрию можно въехать через пункт пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf-Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21:00 до 5:00. Въезд в Украину через пункт пропуска Чоп-Захонь.
  • Из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши - через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.
  • Из Литвы и Латвии транзит возможен только через Беларусь.
  • Из Сербии возможен транзит через Румынию. Для этого посольство Украины в Румынии должно заблаговременно сообщить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

При этом в МИД призвали строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режим самоизоляции по прибытии в Украину (инструкция от Минздрава Украины здесь).

"Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваше ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, которые вокруг", - добавили в МИД.

Также в МИД отметили, что "сейчас украинские граждане могут планировать маршрут на родину через территорию Беларуси".

"В Беларусь можно добраться самолетом, а уже оттуда - через автомобильные пункты пропуска. Выход из аэропорта для граждан Украины разрешен. Общественным транспортом можно добраться до города или белорусско-украинской границы", - говорится в сообщении.

В МИД советуют обратить внимание на следующие факторы:

  • из Беларуси в Украину нельзя добраться самолетом, поездом или автобусом - регулярное сообщение пока прекращено;
  • транзит необходимо осуществить в течение 48 часов;
  • открыты отдельные пункты пропуска. Они обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы;
  • границу Украины можно пересечь только на автомобиле;
  • в Украине не работает междугороднее и межобластное регулярное автобусное и железнодорожное сообщение.

"Советуем при планировании поездки установить связь с посольством Украины в Республике Беларусь и следить за обновлением информации на официальных страницах", - добавляется в сообщении.

Напомним, по состоянию на 20:00 27 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 109 448 граждан.

Украинские Национальные Новости

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