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У МЗС дали поради, з яких країн можна дістатися до України на автомобілі

У МЗС дали поради, з яких країн можна дістатися до України на автомобілі

Київ • УНН

 • 20817 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Міністерство закордонних справ дало поради українцям, як повернутися додому з-за кордону на автомобілі, визначивши кілька можливих маршрутів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Через поширення коронавірусу ситуація змінюється дуже динамічно. Тому радимо при плануванні поїздки встановити зв'язок з відповідним консульством України. Також слідкуйте за оновленнями на інтерактивній карті Державної митної служби", - порадили у МЗС.

При цьому у відомстві вказали, що станом на 28 березня:

  • З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.
  • Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17:00 до 1:00.
  • Рух територією Австрії можливий лише через трасу А1, яка відкрита з 17:00 до 1:00.
  • Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.
  • До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.
  • З Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.
  • З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.
  • З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

При цьому в МЗС закликали суворо дотримуватися усіх запобіжних заходів, зокрема режиму самоізоляції після прибуття в Україну (інструкція від МОЗ України тут).

"Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я і життя людей, що навколо", - додали у МЗС.

Також у МЗС вказали, що "наразі українські громадяни можуть планувати маршрут на Батьківщину через територію Білорусі".

"До Білорусі ви можете дістатися літаком, а вже звідти – через автомобільні пункти пропуску. Вихід з аеропорту для громадян України дозволений. Громадським транспортом можна дістатися до міста або білорусько-українського кордону", - сказано у повідомленні.

У МЗС радять звернути увагу на такі фактори:

  • з Білорусі до України не можна дістатися літаком, поїздом чи автобусом – регулярне сполучення наразі припинено;
  • транзит необхідно здійснити упродовж 48 годин;
  • відкриті окремі пункти пропуску. Вони позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби;
  • кордон України можна перетнути лише на авто;
  • в Україні не працює міжміське та міжобласне регулярне автобусне та залізничне сполучення.

"Радимо при плануванні поїздки встановити зв'язок з посольством України в Республіці Білорусь і стежити за оновленням інформації на офіційних сторінках", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 20:00 27 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 109 448 громадян

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