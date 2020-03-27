МЗС сприяло поверненню з-за кордону майже 110 тис. українців

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 20:00 27 березня до України за сприяння дипустанов повернулось 109 448 громадян. Про це пише УНН із посиланням на повідомлення оперативного пресцентру МЗС України у Telegram, що було зроблено у п'ятницю ввечері.

“Станом на 20:00 26 березня 109 448 громадян вже повернулись в Україну за сприяння дипломатичних установ”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, 161 громадянин України перебуває на карантині: Австралія — 1, Азербайджан — 1, Бельгія −1, Бразилія — 16, В’єтнам — 9, Катар — 1, Китай — 1, Молдова — 1, Нігерія — 2, Нідерланди — 1, ОАЕ — 3, Польща — 107, Румунія — 5, США — 2, ФРН — 7, Чорногорія — 1, Швейцарія — 1.

Ще 27 громадян України за кордоном проходять лікування: у Австралії — 3, Німеччині — 4, у Домініканській Республіці — 4, Польща −2, Італія — 5, Іспанія — 1, ОАЕ — 2, Сейшельські острови — 1, Нідерланди — 1, США — 1, Нігерія — 2.

Так, ще 8 українців за кордоном — одужали. Четверо в Японії, двоє в Італії та по одному в Польщі та Німеччині.

Зазначається, що 4 громадянина України за кордоном — померли.

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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