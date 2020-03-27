МИД способствовало возвращению из-за границы почти 110 тыс. украинцев

КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 20:00 27 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 109 448 граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано в пятницу вечером.