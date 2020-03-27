МИД способствовало возвращению из-за границы почти 110 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 20:00 27 марта в Украину при содействии дипучреждений вернулось 109 448 граждан. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оперативного пресс-центре МИД Украины в Telegram, что было сделано в пятницу вечером.
“По состоянию на 20:00 26 марта 109 448 граждан уже вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений”, — говорится в сообщении.
В частности, 161 гражданин Украины находится на карантине: Австралия — 1, Азербайджан — 1, Бельгия 1, Бразилия — 16, Вьетнам — 9, Катар — 1, Китай — 1, Молдова — 1, Нигерия — 2, Нидерланды — 1 , ОАЭ — 3, Польша — 107, Румыния — 5, США — 2, ФРГ — 7, Черногория — 1, Швейцария — 1.
Еще 27 граждан Украины за рубежом проходят лечение: в Австралии — 3, Германии — 4, в Доминиканской Республике — 4, Польша — 2, Италия — 5, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшельские острова — 1, Нидерланды — 1, США — 1, Нигерия — 2.
Так, еще 8 украинцев за рубежом — выздоровели. Четверо в Японии, двое в Италии и по одному в Польше и Германии.
Отмечается, что 4 гражданина Украины за рубежом — умерли.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.