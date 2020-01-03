В Мьянме в ДТП с автобусом погибли 22 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Мьянме произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса, в результате чего 22 человека погибли, еще 10 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times Of Oman.
"22 человека погибли, еще 10 человек получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Мьянма в округе Карен, которая произошла в пятницу утром. Авария с участием автомобиля и пассажирского автобуса произошло на дороге Мьявади-Кавкарейк в поселке Мьявади в 11:00 по местному времени", - сообщили в СМИ.
Указано, что в результате столкновения погибли все пассажиры автомобиля и 15 пассажиров автобуса. Сам автобус слетел в овраг.
Сообщается, что пострадавших доставили в больницу.
Напомним, в Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами, девять госпитализировали.