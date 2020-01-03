У М’янмі в ДТП з автобусом загинули 22 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У М’янмі сталося ДТП за участі автомобіля та пасажирського автобусу, внаслідок чого 22 людини загинуло, ще 10 отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Times Of Oman.
"22 людини загинули, ще 10 людей отримали поранення внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в штаті М'янма в окрузі Карен, що сталась в п'ятницю вранці. Аварія за участі автомобіля та пасажирського автобуса сталася на дорозі М’яваді-Кавкарейк в селищі М’яваді об 11:00 за місцевим часом", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що внаслідок зіткнення загинули всі пасажири автомобіля та 15 пасажирів автобусу. Сам автобус злетів у яр.
Повідомляється, що постраждалих доставили до лікарні.
Нагадаємо, в Естонії перекинувся автобус з майже 70 пасажирами, дев’ятьох госпіталізували.