В Естонії перекинувся автобус з майже 70 пасажирами, 9 госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Естонії пасажирський автобус з’їхав з дороги з 67 пасажирами. Дев’ять людей доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве агентство ERR.
“На 30-му кілометрі дороги Таллінн-Нарва пасажирський автобус, який в неділю вранці відправлявся з Санкт-Петербурга до Таллінна, з’їхав з дороги із 67 пасажирами”, — повідомили у ЗМІ.
Повідомляється, що аварія сталась о 4.45. За попередніми даними, в автобусі перебувало 67 осіб, двоє з яких водії автобусів. Чоловік, що керував автобусом на момент аварії, був тверезий.
“Дев’ятеро людей з місця події доставили до лікарні, четверо з них — латвійці. Ніхто не мав небезпечних для життя травм. Решту пасажирів доправили до місця призначення додаткових автобусами, а свій багаж, залишений на місці події, вони зможуть забрати у поліцейському відділку”, — зазначили в ЗМІ.
Вказано, що водій був пристебнутий ременем безпеки, однак невідомо, скільки пасажирів також були пристебнутими.
“За попередньою інформацією, аварія, можливо, сталася через технічну несправність автобуса, внаслідок чого водій втратив управління транспортним засобом та виїхав до кювету”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, під час обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО сталась ДТП.