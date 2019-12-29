Під час обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО сталось ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під час обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, сталося ДТП за участі автобусу, який перевозив утримуваних, передає кореспондент УНН.
Під час в’їзду на територію КПВВ “Майорське” один з автобусів, що перевозили утримуваних осіб для обміну між Україною і ОРДЛО, врізався в мікроавтобус, який був припаркований на території КПВВ.
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Нагадаємо, розпочався обмін утримуваними між Україною та “Л/ДНР”.