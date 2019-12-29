При обмене удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО произошло ДТП

При въезде на территорию КПВВ "Майорское" один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и ОРДЛО, врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

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Напомним, начался обмен удерживаемыми между Украиной и "Л/ДНР".