В Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами, 9 госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Эстонии пассажирский автобус съехал с дороги с 67 пассажирами. Девять человек были доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное агентство ERR.
"На 30-м километре дороги Таллинн-Нарва пассажирский автобус, в воскресенье утром отправлялся из Санкт-Петербурга в Таллинн, съехал с дороги с 67 пассажирами", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что авария произошла в 4.45. По предварительным данным, в автобусе находилось 67 человек, двое из которых водители автобусов. Мужчина, управлявший автобусом в момент аварии, был трезв.
"Девять человек с места происшествия доставили в больницу, четверо из них - латыши. Никто не имел опасных для жизни травм. Остальных пассажиров доставили к месту назначения дополнительными автобусами, а свой багаж, оставленный на месте происшествия, они смогут забрать в полицейском участке", - отметили в СМИ.
Указано, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, однако неизвестно, сколько пассажиров также были пристегнутыми.
"По предварительной информации, авария, возможно, произошла из-за технической неисправности автобуса, в результате чего водитель потерял управление транспортным средством и выехал в кювет", - говорится в сообщении.
Напомним, во время обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО произошло ДТП.