В МВЦ заявили, что "по большому счету" готовы к Евровидению-2017
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. По большому счету инфраструктура Международного выставочного центра готова к проведению Евровидения-2017 в Киеве. Такое заявление в интервью изданию "Корреспондент" сделал президент МВЦ Виктор Ткаченко, передает УНН.
"По большому счету инфраструктура МВЦ готова к приему "Евровидения", и нам не нужно ничего кардинально менять. Но каждое событие всегда имеет какие-то особые требования, и они будут выполнены. Пока мы по собственной инициативе проводим определенные подготовительные работы. Например, профилактику и техническое обслуживание всех наших инженерных систем и конструкций", - сообщил он.
Также, по его словам, второй и третий павильоны МВЦ, где и будет проводиться Евровидение, спроектировали под формат песенного конкурса.
"Там повышенные акустические характеристики. И, что важно, особенно для телешоу, высота потолка - до 25 м. А специальная конструкция перекрытия рассчитана на нагрузку до 240 т, благодаря чему там доступны любые современные концертно-театральные эффекты", - ответил он на вопрос по поводу возможного несоответствия МВЦ требованиям конкурса.
В общем В.Ткаченко добавил, что несмотря на смену традиционного графика, из-за которой некоторым организаторам пришлось воспользоваться другими площадками, проведение Евровидения принесет городу и МВЦ много положительных изменений.
"Ведь все, что мы сделаем в рамках подготовки к песенному конкурсу - приобретение нового оборудования, модернизация помещений, - останется здесь и понадобится в будущем. Кроме того, большое количество работы для подготовки проведет город", - отметил он.
Как сообщал УНН, правительство утвердило порядок использования госсредств на Евровидение.