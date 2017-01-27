У МВЦ заявили, що "за великим рахунком" готові до Євробачення-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. За великим рахунком інфраструктура Міжнародного виставкового центру готова до проведення Євробачення-2017 у Києві. Таку заяву в інтерв’ю виданню "Кореспондент" зробив президент МВЦ Віктор Ткаченко, передає УНН.
“За великим рахунком інфраструктура МВЦ готова до прийому "Євробачення", і нам не потрібно нічого кардинально змінювати. Але кожна подія завжди має якісь особливі вимоги, і вони будуть виконані. Поки ми за власною ініціативою проводимо певні підготовчі роботи. Наприклад, профілактику і технічне обслуговування всіх наших інженерних систем і конструкцій”, — повідомив він.
Також, за його словами, другий і третій павільйони МВЦ, де і буде проводитись Євробачення, було спроектовано під формат пісенного конкурсу.
“Там підвищені акустичні характеристики. І, що важливо, особливо для телешоу, висота стелі - до 25 м. А спеціальна конструкція перекриття розрахована на навантаження до 240 т, завдяки чому там доступні будь-які сучасні концертно-театральні ефекти”, - відповів він на запитання з приводу можливої невідповідності МВЦ вимогам конкурсу.
Загалом В.Ткаченко додав, що попри зміну традиційного графіку, через яку деяким організаторам довелось скористатися іншими майданчиками, проведення Євробачення принесе місту та МВЦ багато позитивних змін.
“Адже все, що ми зробимо у рамках підготовки до пісенного конкурсу - придбання нового обладнання, модернізація приміщень, - залишиться тут і знадобиться у майбутньому. Крім того, велику кількість роботи для підготовки проведе місто”, - зазначив він.
Як передавав УНН, уряд затвердив порядок використання держкоштів на Євробачення.